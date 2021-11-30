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ФАС возбудила дело из-за цен в ресторанах "Росинтер" в "Шереметьево"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки нарушений в части ценообразования "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee, T.G.I. Friday's), возбуждено антимонопольное дело, говорится в сообщении ФАС.

"В кафе и ресторанах сети на территории "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", - отмечается в пресс-релизе ФАС.

В нем сообщается, что признаки таких нарушений были обнаружены в ходе мониторинга цен на продовольственные товары на территории столичных аэропортов.

"В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело. При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ", - говорится в сообщении антимонпольного регулятора.

Наказание для юрлиц по этой статье предполагает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

ФАС Росинтер

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