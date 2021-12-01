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ВТБ и "Мосбиржа" в 2022 году начнут торговлю углеродными единицами

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в 2022 году планирует вместе с "Московской биржей" начать торговлю углеродными единицами, заявил президенту Владимиру Путину глава банка Андрей Костин.

Он напомнил, что наблюдательный совет ВТБ в ноябре утвердил стратегию устойчивого развития банка, в рамках которой ВТБ делает упор на экологии и социальной сфере.

"Что касается экологических аспектов, то мы, в общем-то, активно работаем в части организации "зелёных" облигаций, на 140 млрд рублей в этом году разместили. Со следующего года планируем вместе с "Московской биржей" торговлю углеродными единицами, это будет новый, но очень перспективный рынок", - рассказал Костин.

"Московская биржа" и ВТБ договорились о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными единицами на полях ПМЭФ-2021.

Цель соглашения - объединение усилий для формирования нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов на сокращение углеродного следа в России. Ожидается, что драйвером цен на квоты станут законодательные инициативы, направленные на снижение выбросов в атмосферу. В частности, это могут быть углеродные налоги и централизованная система торговли квотами с установлением "потолка" выбросов (cap-and-trade) или определением их конкретных уровней (baseline-and-credit), призванных ограничить и сократить выбросы парниковых газов для защиты от острых и краткосрочных экологических угроз. Эти меры должны стимулировать компании либо приобретать право на выбросы, либо внедрять инициативы по их снижению.

В октябре 2021 года председатель наблюдательного совета биржи Олег Вьюгин отмечал, что "Мосбиржа" обсуждает запуск торговли углеродными единицами на Люксембургской бирже, первые сертификаты могут быть выставлены на продажу в течение года, после того как в России будет подготовлено соответствующее регулирование. Российские углеродные единицы могут быть выставлены одновременно как на Люксембургской бирже, так и на российской площадке в течение одного года.

Согласно проекту постановления правительства, оператором реестра углеродных единиц может стать Национальный расчетный депозитарий (НРД), который входит в группу "Московской биржи" В проекте сказано, что создать и вести реестр углеродных единиц НРД будет за счет собственных средств и ресурсов.

Мосбиржа ВТБ Андрей Костин Олег Вьюгин

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