ЦБ не ждет рисков от притока инвестиций физлиц на фондовый рынок

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдаемый последние пару лет приток инвестиций физлиц на фондовый рынок рисков для российской экономики не создает, но для самих розничных инвесторов эти вложения более рисковые, чем традиционные банковские вклады, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он сказал это на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

Склонность розничных инвесторов к более импульсивному и эмоциональному реагированию на рыночную волатильность несет риски в первую очередь для самих граждан.

"В связи с этим настоятельная рекомендация для тех инвесторов, которые не могут посвятить, значительную часть своего времени управлению своим портфелем, все-таки поручать это профессионалам и работать через инструменты коллективных инвестиций", - заявил зампред ЦБ.

Он согласился, что следование розничными инвесторами за наблюдаемыми на рынке трендами может в какой-то степени увеличивать рыночную волатильность в целом, особенно при использовании алгоритмических стратегий, робо-эдвайзинга, но добавил, что "об угрозе дестабилизации экономики в силу этой дополнительной волатильности, наверно, все-таки говорить неуместно".

Заботкин объяснил, почему это не несет рисков для экономики. Во-первых, сильный приток инвестиций физлиц на фондовый рынок последние два года происходил с очень низкой базы. "Да, это не капля не в море, а волна, но точно не цунами", - заявил он.

Кроме того, значимая часть этих средств была инвестирована в зарубежные ценные бумаги. "Даже если гребень этой волны в следующие годы будет несколько ниже, тем не менее, это, наверно, не будет являться определяющим фактором, который будет задавать волатильность или тренд на российском рынке", - считает Заботкин.

Во-вторых, сами по себе колебания фондового рынка системные риски для экономики не создают, отметил зампред ЦБ. Источником системного риска, риска финансовой стабильности всегда является леверидж в финансовой системе, что в случае финансовых рынков является торговлей с кредитным плечом.

Заботкин заявил, что не инвестирует в фондовый рынок, свои средства хранит на счете в банке в рублях. "Я консерватор, свои деньги роботу я не доверил бы, даже если бы вкладывался в инструменты финансового рынка. Центральным банкирам это делать не следует. Свои сбережения я держу на счете в банке в рублях", - сказал он.