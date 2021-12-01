Сальдированная прибыль предприятий РФ за 9 месяцев выросла в 2,8 раза к 2020 году

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-сентябре 2021 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 19 трлн 560 млрд рублей против прибыли в 6 трлн 983,5 млрд рублей в январе-сентябре 2020 года, рост составил 2,8 раза, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду.

При этом по сравнению с допандемийными январем-сентябрем 2019 года (11 трлн 689,2 млрд рублей) сальдированная прибыль выросла также существенно - на 67,3%.

В январе-сентябре 2021 года 40,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 21 трлн 592,1 млрд рублей, что на 79,6% превышает значение соответствующего периода предыдущего года, убыток был зафиксирован у 15,3 тыс. организаций на сумму 2 трлн 32,1 млрд рублей, что на 59,7% ниже значения января-сентября 2020 года.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых составила в январе-сентябре 2021 года 4 трлн 810,8 млрд рублей (рост в 2,3 раза к январю-сентябрю 2020 года). В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель вырос на 33,4% - до 2 трлн 420,9 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в январе-сентябре равнялась 6 трлн 225,4 млрд рублей (рост в 2,9 раза).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила за январь-сентябрь 2021 года 3 трлн 610 млрд рублей (рост в 5 раз).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль за январь-сентябрь 2021 года составила 515,8 млрд рублей (рост на 44%), в строительстве - 137,2 млрд рублей (рост на 37,8%), в сфере транспортировки - 812,7 млрд рублей (рост в 2,1 раза).

В январе-сентябре 2021 года, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с январем-сентябрем 2020 года снизилась на 0,5 процентного пункта - до 27,3%.

Наиболее высокие темпы роста сальдированного финансового результата в январе-сентябре 2021 года по отношению к январю-сентябрю 2020 года сохраняются в оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (Санкт-Петербург, Москва) и в деятельности железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (Москва, Московская область).

Наиболее значительное увеличение доли прибыльных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года отмечено в деятельности железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки; деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, добыче угля, добыче нефти и природного газа.

Высокая доля прибыльных организаций и значительный рост объема сальдированного финансового результата наблюдается в Татарстане, Санкт-Петербурге, Белгородской и Вологодской областях.

Как сообщалось, в целом за 2020 год сальдированная прибыль предприятий РФ упала на 23,5% - до 12 трлн 421 млрд рублей.