ЦБ РФ может снизить ключевую ставку раньше, если дезинфляционные факторы возобладают

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может начать снижение ключевой ставки раньше, чем в базовом сценарии, если дезинфляционные факторы будут преобладать, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на саммите Reuters.

"Все зависит от многих факторов. Если дезинфляционные факторы будут преобладать, мы можем начать снижать ключевую ставку раньше, чем, к примеру, в базовом сценарии. Тем не менее, мы видим, что уровень ставки вернется к нейтральному уровню в 2023 году", - сказала она.

Банк России будет держать ключевую ставку выше нейтрального уровня еще какое-то время для устойчивого замедления инфляции, к нейтральному уровню она вернется не ранее середины 2023 года, заявляла ранее Набиуллина.

Отвечая на вопрос, будет ли инфляция в 2021 году выше прогноза ЦБ в 7,4-7,9%, Набиуллина заявила: "Пока рано говорить, что инфляция будет выше, чем наш прогноз. Но, конечно, мы сейчас на верхней планке диапазон прогноза".

По данным Росстата, к 29 ноября недельная инфляция в РФ из-за досчетов и загрантуризма ускорилась почти до 0,5%, разогнав годовую до 8,4%.

Главный риск прогноза ЦБ по инфляции на 2022 год (4-4,5%) - "что вера в устойчивые компоненты инфляции ослабнет, если новые проинфляционные шоки реализуются в следующем году", указала Набиуллина. Из-за трансмиссионного лага (время, когда в экономике проявляется эффект от изменения ключевой ставки - ИФ) монетарная политика не сможет полностью нейтрализовать эти шоки, особенно если они случаются во второй половине года.

"Если эта миссия будет выполнена (инфляция снизится до прогнозного значения - ИФ), даже если будут дополнительные потрясения, будет очевидно, что ценовая стабильность восстановлена", - заявила Набиуллина.