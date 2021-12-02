Правительство поддержит CAPEX РЖД в размере более 1 трлн рублей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство готово поддержать предложение об инвестиционной программе ОАО "Российские железные дороги" в размере более 1 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что президент Владимир Путин называл РЖД не просто компанией, а по сути целой отраслью, важной для всей экономики, для развития регионов и повышения их связанности.

"Правительство готово поддержать беспрецедентный объем инвестиций в эту сферу. В следующем году это свыше 1 трлн рублей, - объявил премьер. - Всего в течение трех лет будет вложено более 3 трлн рублей. Такие средства на эти цели выделяются впервые, но и задачи масштабные", - отметил он.

Среди первоочередных задач он назвал продолжение работ в рамках проекта "восточного коридора" который включает Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Также в планах - создание Северного широтного хода, развития транспортной инфраструктуры в Арктике. (...) Кроме того, важно продолжать ремонты и обновлений ж/д путей, строительство мостов и других объектов, внедрять цифровые и ресурсосберегающие технологии.