Суточная заболеваемость COVID в Москве второй день превышает 3 тыс. случаев

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Более 3,3 тысячи случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, показатель второй день подряд держится на уровне выше 3 тысяч инфицированных, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в столице за последние 24 часа обнаружили 3 304 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 3 805 пациентов с коронавирусом. Таким образом, показатель вторые сутки превышает 3 тыс.

Скончались за сутки в Москве 95 пациента с коронавирусом. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 34 483.

Выздоровели от заболевания за последние 24 часа 3 600 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве достигло 1 783 316 человек.

Накануне сообщалось о смерти 92 и выздоровлении 3 634 пациентов с COVID-19 в Москве.

Общее число выявленных в столице случаев COVID-19 по состоянию на 3 декабря составляет 1 956 583.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.