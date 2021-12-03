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В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 32 930 случаев, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране умерли за сутки 1 217 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 95, в Петербурге - 60, в Московской области - 54.

Общее число жертв вируса в России достигло 278 857.

Поправились и выписаны уже 8,436 млн пациентов, в том числе 36 514 за последние сутки, из них 3 600 выздоровевших приходится на Москву.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве зафиксировано 3 304 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 609, в Московской области - 1 813.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 736 037 случаев коронавирусной инфекции.

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