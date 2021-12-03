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Материнская компания Совкомбанка увеличит капитал примерно на $200 млн

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Материнская компания Совкомбанка планирует привлечь в основном от нынешних акционеров около $200 млн, сообщил "Интерфаксу" совладелец и первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

ЦБ РФ накануне зарегистрировал допэмиссию акций МКАО "Совко Капитал Партнерс", размещаемых по закрытой подписке, говорится в сообщении регулятора.

"Около $200 млн (объем допэмиссии - прим. ИФ). В основном в пользу текущих акционеров", - сказал Хотимский.

"Совко Капитал Партнерс" в начале сентября 2021 года стала резидентом Калининградского специального административного района (САР). Холдинговая компания Совкомбанка перенесла место регистрации в Россию "транзитом" через Люксембург. Изначально Sovco Capital Partners B.V. была зарегистрирована в Нидерландах.

Уставный капитал "Совко Капитал Партнерс" составляет 82,2 млн рублей.

"Совко Капитал Партнерс" принадлежит 86,5% акций Совкомбанка. Основными акционерами компании являются братья Сергей и Дмитрий Хотимские (34,2% капитала). Председателю правления Совкомбанка Дмитрию Гусеву принадлежит 6,7% капитала компании. Владелец гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент владеет 7,3% капитала компании, сооснователь Совкомбанк Михаил Клюкин - 12,5%, совладелец "Рига лэнд" Алексей Фисун - 17,6% капитала.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2021 года занял 9-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк

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