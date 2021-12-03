Росстат отметил сокращение уровня бедности в январе-сентябре 2021 года

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2021 года в России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,6 млн человек, уровень бедности оценивается в 12,1%, сообщил в пятницу Росстат.

В 2020 году в такой же период бедных было 19,6 млн человек, уровень бедности оценивалась в 13,3%

С 2021 года изменился порядок и периодичность расчета величины прожиточного минимума, что изначально не позволяло корректно сравнивать показатели бедности начиная с 2021 года с данными предыдущих лет. Возникла проблема - как сравнивать снижение уровня бедности с базовым 2017 годом, который заложен в указе президента о национальных целях до 2030 года.

Поэтому в конце ноября правительство приняло специальное постановление, в котором утвердило правила определения границ бедности в России, используемых в оценках показателя "уровень бедности", начиная с I квартала 2021 года. Значения границ бедности на соответствующий отчетный квартал или год, начиная с I квартала 2021 года, определяются путем умножения значений базовых границ бедности (величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года) на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года.

Теперь данные по уровню бедности стали опять относительно сопоставимыми с предыдущими годами.

Численность бедных в III квартале 2021 года на фоне разовых выплат и роста заработных плат сократилась до 16 млн человек (18,8 млн человек в III квартале 2020 года), уровень бедности снизился до 11% (с 12,8%).

В I квартале 2021 года бедность оценивалась в 20,8 млн человек (уровень бедности - 14,2%), во II квартале 2021 года в 18,2 млн человек (12,5%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Уровень бедности в России в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019 году. Минимальный уровень бедности в стране был отмечен в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5%).

В июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.