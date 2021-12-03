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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Газпром" в субботу оставит прокачку газа по "Ямалу-Европе" на прежнем уровне

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" забронировал на газовые сутки 4 декабря мощности газопровода "Ямал-Европа" в объеме 31 млн кубометров из предложенных 89 млн кубометров, свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform. В таком же формате он заказывал прокачку в предыдущие месяцы, а также на 1-3 декабря.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тысячи км может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года концерн забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая примерно треть мощностей этой магистрали).

"Газпром" не стал бронировать мощности "Ямала-Европы" на декабрь на месячной основе, в арсенале инструментов бронирования остались только суточные аукционы. Они завершаются каждый день в 19:00.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн кубометров в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн кубометров в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Помимо исполнения текущих контрактов перед "Газпромом" до конца декабря также стоит задача пополнять запасы в своих подземных хранилищах в Европе.

Газпром Ямал-Европа Европа Польша EuRoPol Gaz Gaz-System

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