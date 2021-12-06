Brent подорожала до $71,39 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на решении Саудовской Аравии поднять в январе цены на все сорта, поставляемые в Азию и США.

Поддержку рынку также оказывает некоторое ослабление опасений об опасности штамма "омикрон". Данные из ЮАР, где был выявлен этот новый вариант COVID-19, не показывают роста числа госпитализаций, сообщает Bloomberg. Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

К 8:20 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,51 (2,16%), до $71,39 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,21 (0,3%) - до $69,88 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,53 (2,31%), до $67,79 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,24 (0,4%), до $66,26 за баррель.

Как Brent, так и WTI, завершили в минусе шестую неделю подряд - это самый длительный подобный период с ноября 2018 года. Недельное снижение стоимости Brent составило 2,4%, WTI - 2,8%.

Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на $0,6 за баррель. В результате он будет стоить на $3,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимум с февраля 2020 года.

Повышение цен для США составит от $0,4 до $0,6 за баррель.

"Решение Саудовской Аравии толкает вверх нефтяной рынок в понедельник, - отмечает аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Это решение было ожидаемым, учитывая, что ОПЕК+ приняла решение продолжить наращивание добычи в январе, несмотря на неопределенность, связанную с появлением "омикрона".