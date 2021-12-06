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Нефть Brent подорожала на 2,7%, до $71,74 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных сортов продолжают расти более чем на 2% в ходе вечерних торгов в понедельник.

"Участники рынка отходят от паники прошлой недели, вызванной распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон", корректируя цены в сторону повышения. Симптомы нового штамма оказались более мягкими, чем это представлялось трейдерам ранее", - написали аналитики Rystad Energy в ежедневном комментарии по нефтяному рынку.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по московскому времени в понедельник составляет $71,74 за баррель, что на $1,86 (2,66%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,04 за баррель, что на $1,78 (2,69%) выше итогового значения предыдущей сессии.

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Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на $0,6 за баррель. В результате он будет стоить на $3,3 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это максимум с февраля 2020 года.

"Решение Saudi Aramco подготовило почву для роста нефтяных котировок в понедельник. Фактически оно свидетельствует об увеличении спроса на саудовскую нефть, в настоящее время добываемую в самых крупных объемах (около 5 млн б/с), в Азии... Сигнал из Саудовской Аравии дошел до трейдеров, которые всегда внимательно следят за действиями Saudi Aramco, чтобы оценивать свои собственные портфели", - добавили эксперты Rystad Energy.

Дополнительным стимулом для рынка выступает затрудненный ход переговоров между Ираном и странами 5+1 по вопросу ядерной сделки.

Перспектива того, что предложение нефти увеличится на 1 млн б/с (по расчетам Rystad Energy) в результате снятия санкций с Ирана и возобновившихся поставок энергоресурса из этой страны становится все более отдаленной, поскольку переговорщики в Вене на прошлой неделе решили взять технический перерыв. Германия и Франция выразили тревогу в связи с резкими требованиями нового консервативного правительства Ирана. Переговоры, как ожидается, возобновятся в середине этой недели.

нефть

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