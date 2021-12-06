"Белуга" станет эксклюзивным дистрибьютором ликеров De Kuyper в России

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Белуга Групп" сообщила, что подписала соглашение с нидерландской De Kuyper Royal Distillers, согласно которому с 6 марта 2022 года группа станет эксклюзивным дистрибьютором ликеров De Kuyper в России.

Российская компания напомнила, что расширение ассортимента партнерских брендов востребованными напитками в ключевых категориях соответствует ее стратегии по диверсификации. Сотрудничество с мировым лидером в категории ликеров De Kuyper Royal Distillers позволит укрепить позиции "Белуги" в импорте крепких алкогольных напитков, рассчитывают в группе.

В "Белуге" отметили, что категория импортных ликеров в 2021 году выросла в России на 35%, и ожидается продолжение ее роста и в будущем.

"Белуга" - крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из крупных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять производственных площадок, спиртзавод "Чугуновский", винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб".

Группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons. Также "Белуга" ввозит в Россию продукцию французского коньячного дома Camus и американской компании Sazerac. Кроме того, она импортирует ром Barcelo, бренди Torres, армянский коньяк "Ной", ром Plantation и линию бальзамов Latvijas Balzams. Среди производителей и брендов вин, поставками которых занимается компания, - Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Champagne Billecart-Salmon, Maison Louis Latour, Maison Calvet, Piccini, Barefoot, Markus Molitor, Mateus, Silk & Spice, Sandeman, JP. Chenet.