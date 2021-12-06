Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Белуга" станет эксклюзивным дистрибьютором ликеров De Kuyper в России

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Белуга Групп" сообщила, что подписала соглашение с нидерландской De Kuyper Royal Distillers, согласно которому с 6 марта 2022 года группа станет эксклюзивным дистрибьютором ликеров De Kuyper в России.

Российская компания напомнила, что расширение ассортимента партнерских брендов востребованными напитками в ключевых категориях соответствует ее стратегии по диверсификации. Сотрудничество с мировым лидером в категории ликеров De Kuyper Royal Distillers позволит укрепить позиции "Белуги" в импорте крепких алкогольных напитков, рассчитывают в группе.

В "Белуге" отметили, что категория импортных ликеров в 2021 году выросла в России на 35%, и ожидается продолжение ее роста и в будущем.

"Белуга" - крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из крупных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять производственных площадок, спиртзавод "Чугуновский", винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб".

Группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons. Также "Белуга" ввозит в Россию продукцию французского коньячного дома Camus и американской компании Sazerac. Кроме того, она импортирует ром Barcelo, бренди Torres, армянский коньяк "Ной", ром Plantation и линию бальзамов Latvijas Balzams. Среди производителей и брендов вин, поставками которых занимается компания, - Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Champagne Billecart-Salmon, Maison Louis Latour, Maison Calvet, Piccini, Barefoot, Markus Molitor, Mateus, Silk & Spice, Sandeman, JP. Chenet.

De Kuyper Белуга Групп Нидерланды

Новости

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до 2024 года

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Семь часов на сон - МосБиржа отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

Семь часов на сон - МосБиржа отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

FT сообщила о переговорах компаний Китая с талибами по доступу к залежам меди и лития

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

В "Газпроме" заявили об убыточности метановых АЗС

Росстат отметил сокращение уровня бедности в январе-сентябре 2021 года

Росстат отметил сокращение уровня бедности в январе-сентябре 2021 года

"Сургутнефтегаз" получил предупреждение ФАС за злоупотребления на рынке бензинов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });