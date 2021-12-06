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Предприятие в Уттар-Прадеш выпустит автоматы Калашникова на $677 млн

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх финализировали в Дели заключение соглашения о совместном производстве более 500 тысяч автоматов АК-203 на предприятии в городе Амети (штат Уттар-Прадеш) на сумму более $677 млн, пишет Нindustan Тimes.

"Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - написал министр Сингх в твиттере. Переговоры с Шойгу он назвал "продуктивными, плодотворными и содержательными".

"Индия ценит свое специальное и привилегированное стратегическое партнерство с Россией", - подчеркнул глава Минобороны.

Он также выразил надежду на то, что сотрудничество Индии и России принесет мир и стабильность всему региону.

Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 годы, оно предусматривает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники, сообщило российское Минобороны.

Индия Минобороны Амети Уттар Прадеш Раджнатх Сингх Сергей Шойгу Калашников

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