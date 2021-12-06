Предприятие в Уттар-Прадеш выпустит автоматы Калашникова на $677 млн

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх финализировали в Дели заключение соглашения о совместном производстве более 500 тысяч автоматов АК-203 на предприятии в городе Амети (штат Уттар-Прадеш) на сумму более $677 млн, пишет Нindustan Тimes.

"Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - написал министр Сингх в твиттере. Переговоры с Шойгу он назвал "продуктивными, плодотворными и содержательными".

"Индия ценит свое специальное и привилегированное стратегическое партнерство с Россией", - подчеркнул глава Минобороны.

Он также выразил надежду на то, что сотрудничество Индии и России принесет мир и стабильность всему региону.

Had a productive, fruitful and substantial bilateral discussions on defence cooperation with the Russian Defence Minister, General Sergey Shoigu in New Delhi today. India values its special and privileged strategic partnership with Russia. pic.twitter.com/9WNBx6m7ok — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 6, 2021

Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 годы, оно предусматривает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники, сообщило российское Минобороны.