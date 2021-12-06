Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья в ноябре вырос на 16,5%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-ноябре 2021 года составил $235 млрд 392,6 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 27,3%, сообщила в понедельник ФТС.

В ноябре 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $23 млрд 143,4 млн, увеличившись на 16,5% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Как сообщалось, в целом за 2020 год импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья составил в стоимостном выражении $205,1 млрд и по сравнению с 2019 годом снизился на 5,4%.

В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года возросли закупки химической продукции на 29,4% (до $4 млрд 744,3 млн), продовольственных товаров и сырья для их производства - на 13,2% (до $2 млрд 443,2 млн), машиностроительной продукции - на 11,5% (до $11 млрд 939,8 млн), текстильных изделий и обуви - на 9,4% (до $980,5 млн).

Импорт товаров химической промышленности в ноябре 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года возрос за счет увеличения поставок продукции органической и неорганической химии на 43,9%, полимеров и каучука - на 40,3%, фармацевтической продукции - на 24,9%, парфюмерно-косметических товаров - на 19,9%, мыла и синтетических моющих средств - на 14,7%.

В импорте продовольственных товаров возросли закупки масла растительного на 55,1%, табака - на 28,3%, рыбы - на 19,3%, сахара - на 16,2%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 9,8%, мяса и субпродуктов - на 1,1%. В то же время сократились поставки молочных продуктов на 22,1%, фруктов и орехов - на 9,3%, овощей - на 4,5%, зерновых культур - на 1,2%.

В импорте товаров машиностроительной продукции возросли закупки железнодорожных локомотивов в 1,8 раза, судов и плавучих средств - на 24,0%, механического оборудования - на 21,1%, электрооборудования - на 15,1%, инструментов и аппаратов оптических - на 6,1%, средств наземного транспорта - на 4,1%, а закупки летательных аппаратов сократились на 40,6%.

В группе текстильных изделий и обуви возросли закупки текстильных материалов на 65,9%, химических нитей - на 20,6%, трикотажного полотна - на 18,3%, обуви - на 15,2%, хлопка - на 8,3%, химического волокна - на 6,7%, трикотажной одежды - на 4,4%, текстильной одежды - на 2,5%, а поставки готовых текстильных изделий остались на уровне прошлого года.