Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бензин и дизельное топливо в Москве дорожают десять недель подряд, в последние несколько недель цены повышаются динамичными темпами, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

При этом стоимость дизельного топлива продолжает держаться выше цены 95-го бензина. Цена на ДТ на минувшей неделе выросла на 21 копейку - до 52,67 руб./л.

Цена Аи-92 на прошлой неделе увеличилась на 20 копеек - до 47,11 руб./л., Аи-95 подорожал на 22 копейки - до 52,14 руб./л.