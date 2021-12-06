Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд
Фото: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Бензин и дизельное топливо в Москве дорожают десять недель подряд, в последние несколько недель цены повышаются динамичными темпами, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

При этом стоимость дизельного топлива продолжает держаться выше цены 95-го бензина. Цена на ДТ на минувшей неделе выросла на 21 копейку - до 52,67 руб./л.

Цена Аи-92 на прошлой неделе увеличилась на 20 копеек - до 47,11 руб./л., Аи-95 подорожал на 22 копейки - до 52,14 руб./л.

Московская топливная ассоциация Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 85,93 руб. на акцию

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до 2024 года

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Семь часов на сон - МосБиржа отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

Семь часов на сон - МосБиржа отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

FT сообщила о переговорах компаний Китая с талибами по доступу к залежам меди и лития

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });