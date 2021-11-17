Дизельное топливо резко подорожало на заправках Москвы

Бензин и ДТ дорожают в столице семь недель подряд

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в Москве дорожают 7 недель подряд. На минувшей неделе резко подорожало ДТ, цена которого догоняет стоимость 95-го бензина, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе 8-14 ноября стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 16 копеек - до 46,69 руб./л. и 51,66 руб./л. соответственно.

При этом дизельное топливо подорожало сразу на 46 копеек - до 51,23 руб./л. Ранее дизтопливо дорожало на заправках столицы умеренными темпами. Как сообщалось, после того, как в стране наступили холода, и автотранспорт перешел на зимнее ДТ, стоимость морозостойкого ДТ сильно выросла в опте, на бирже его стоимость в настоящее время находится на исторических максимумах. Постепенно рост цены на зимнее ДТ транслируется и в розницу.