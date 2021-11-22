Цена дизтоплива на АЗС Москвы перегнала стоимость 95-го бензина

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в Москве дорожают восемь недель подряд. На прошедшей неделе продолжило активно дорожать дизтопливо, цена которого превысила стоимость 95-го бензина, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На неделе 15-22 ноября стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 11-12 копеек - до 46,81 руб./л. и 51,77 руб./л. соответственно.

При этом дизельное топливо подорожало за семь дней на 74 копейки - до 51,97 руб./л. В частности, дизтопливо на АЗС "Татнефти" выросло в цене за неделю на 1,3 рубля за литр, на АЗС "ТНК-Столица" - на 51 копейку, "РН-Москва" - на 33 копейки, "Петрол Комплекс" - на 1,1 рубля (все три управляются "Роснефтью"), "Газпром нефти" - на 1,25 рубля, "ЛУКОЙЛа" - на 67 копеек, оператора АЗС под брендом Shell - на 1,59 рубля.

Среди независимых операторов заправок цену на дизтопливо подняли "НефтьМагистраль" (+80 копеек) и "ТК "ЕКА" (+30 копеек).

Ранее дизтопливо дорожало на заправках столицы умеренными темпами. Как сообщалось, после того, как в стране наступили холода, и автотранспорт перешел на зимнее ДТ, стоимость морозостойкого ДТ сильно выросла в опте. Участники рынка отмечают нехватку этого продукта, ведомства предпринимают меры по урегулированию ситуации.