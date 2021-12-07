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ММК запланировал среднегодовой capex в $1,25 млрд в 2022-2025 годах

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) ожидает среднегодовой capex в период с 2022 по 2025 год на уровне около $1,25 млрд, следует из презентации компании ко Дню инвестора.

Комбинат планирует также реализовать новый проект по строительству комплекса МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовки) с запуском в 2025 году и инвестициями в размере $550 млн.

Кроме того, ММК в рамках обновленной стратегии намерен к 2025 году построить паровую турбинную электростанцию и увеличить самообеспеченность электроэнергией до 83% с 61% в 2021 году.

К 2025 году ММК построит комплекс термообработки за $120 млн, что позволит увеличить производство и отгрузку высокомаржинальных видов продукции с термообработкой на 180 тыс. тонн в год.

Объемы производства металлопродукции в 2025 году достигнут 13,5 млн тонн по сравнению с ориентиром в 12,4 млн тонн на 2021 год.

Объем производства премиальной продукции к 2025 году планируется нарастить на 15,4%, до 6 млн тонн по сравнению с запланированными на 2021 год 5,2 млн тонн.

Ориентир по дополнительному приросту EBITDA в 2022-2025 годах составляет около $780 млн.

Комбинат также исследует возможности достижения углеродной нейтральности после 2025 года. ММК рассматривает два варианта: реконструкцию после 2025 года доменного цеха за счет внедрения технологии вдувания сингаза для доменной печи, что позволит сократить выбросы СО2 на 0,9 млн тонн/год, а также установку оборудования для улавливания СО2 и его дальнейшую переработку и/или захоронение (эффект сокращения выбросов на стадии исследования). Вторым вариантом компания называет введение в строй установки прямовосстановленного железа Midrex электродуговой печи для замены старых доменных печей, что позволит сократить выбросы СО2 на 8,8 млн тонн/год, а также переход с природного газа на водород (сокращение на 10,7 млн тонн/год).

ММК Магнитогорск

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