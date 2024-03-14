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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Capex ММК в 2024 году составит около $1,25 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" планирует capex в 2024 году на уровне $1,25 млрд, сказал заместитель директора по связям с инвесторами ММК Илья Нечаев в эфире телеграм-канала Market Power.

"На дне инвестора в 2021 году мы обозначали ежегодный ориентир по capex порядка $1,25 млрд. Такой ориентир на этот год сохраняется. Примерно $450 млн - это поддержание (текущих мощностей - ИФ), все остальное - развитие", - сказал он.

Капзатраты в 2025 году запланированы примерно на таком же уровне, добавил Нечаев.

Капитальные вложения ММК за 2023 год составили 94,859 млрд рублей, увеличившись на 26,4% относительно 2022 года (согласно годовой отчетности ММК, средний курс за 2023 год - 85,18 руб./$, capex, по подсчетам ИФ, - $1,1 млрд).

ММК Илья Нечаев
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