Российские биржевые индексы выросли в пределах 1,7%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к вечеру вторника ускорил рост вслед за ралли котировок нефти и ростом внешних фондовых площадок в ожидании итогов начавшейся онлайн встречей президентов США и России; индекс МосБиржи превысил 3870 пунктов, лидировали в росте акции "Русала" и расписки Ozon.

По итогам торгов индекс МосБиржи поднялся на 1,7%, до 3873,2 пункта, индекс РТС вырос на 1,6%, до 1647,14 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,4%.

Доллар подешевел на 24 копейки, до 74,07 рубля.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена проводятся в очень сложный период, но прорывов от них ждать не следует, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, недавние заявления американской стороны о возможном введении новых санкций в отношении России не повлияли на настрой Путина в преддверии переговоров.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Путин на встрече с Байденом заявит о необходимости заставить Киев выполнять минские договоренности, так как Киев никого, кроме США, слушать не собирается.

Подорожали акции "Русала" (+5,6%), расписки OZON (+4,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (+3,7%), "Северстали" (+3,1%), "Магнита" (+3,1%), "АЛРОСА" (+3%), "Роснефти" (+3%), "Аэрофлота" (+2,9%), "РусГидро" (+2,8%), "Яндекса" (+2,5%), "Московской Биржи" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,3% и +1,3% "префы"), "Газпрома" (+2,1%), "Татнефти" (+2,1%), "Интер РАО" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "НЛМК" (+1,2%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%).

Сбербанк в ноябре получил 101,62 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 78,03 млрд рублей годом ранее и 109,22 млрд рублей в октябре, сообщил банк. В период с января по ноябрь Сбербанк получил 1,15 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ против 719,08 млрд рублей годом ранее.

Позитивной новостью для акций "ЛУКОЙЛа" стало возобновление выкупа своих бумаг компанией (buyback) после длительного перерыва. Согласно ее сообщению, с 26 ноября по 1 декабря было выкуплено 464,95 тысячи акций (0,07% уставного капитала) и 393 441 ADR (0,06% от УК); акции приобретались по средней цене в 6528,72 рубля за штуку, ADR - по $87,38 за штуку. В последний раз компания выкупала собственные акции в рамках программы buyback в июне 2019 года.

Подешевели расписки Mail.ru Group (-5,7%), TCS Group (-1,4%), акции "ФСК ЕЭС" (-2%), Polymetal (-0,8%), "МТС" (-0,5%).

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,4-2,8%) и США (индексы прибавляют 1,5-3%).

Оптимизм в инвесторов вселили сообщения из Южной Африки, в которой впервые обнаружили новый штамм COVID-19 "омикрон", о том, что госпитали и больницы в стране остаются незаполненными.

Советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что "омикрон" выявлен примерно в трети штатов США, однако большинство новых тяжелых случаев заболевания связано с вариантом "дельта".

На нефтяном рынке во вторник вечером цены ускорили рост. К 18:50 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 4,2%, до $75,16 за баррель (+4,6% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 4,8%, до $72,85 за баррель (+4,9% в понедельник).

Тем временем, в США 6 декабря был завершен прием заявок на участие в аукционах по продаже нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в декабре. Минэнерго не объявит итоги аукционов ранее 14 декабря, однако, по данным агентства Bloomberg, участие в них приняли, по крайней мере, две зарубежные нефтеперерабатывающие компании.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+25,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+20,9% и +10,8% "префы"), ПАО "GTL" (+12,6%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+7,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+7,2%), ПАО "СПБ Биржа" (+5,9%), расписки Qiwi (+5,4%), бумаги ПАО "Русская аквакультура" (+5,3%).

Выпуск грузовиков на мощностях "КАМАЗа" (+4,9%) за 11 месяцев 2021 года вырос на 20,6%, до 39,658 тыс. штук, сообщила компания. В ноябре было выпущено 4,125 тыс. машкомплектов (+24,7% г/г).

Подешевели бумаги "ИК Русс-инвест" (-8,2%), расписки Cian (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,353 млрд рублей (из них 41,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 21,14 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,1 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").