Доллар подешевел на 28 копеек, евро - почти на 63 копейки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вечером во вторник на "Московской бирже" рубль дорожает к доллару и евро, позитивно отреагировав на начавшиеся в 18:00 переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

К 19:00 доллар дешевел на 28 копеек, до 74,03 рубля, евро дешевел на 62,75 копейки, до 83,2425 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 43,6 копейки - до 78,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль, демонстрировавший в середине дня боковую динамику по отношению к бивалютной корзине в ожидании переговоров Путина и Байдена, перешел к умеренному росту, как только встреча двух президентов в формате видеоконференции началась. При этом нацвалюта ранее спокойно отреагировала на целый ряд статей в западных СМИ, которые нагнетали обстановку санкционной риторикой перед онлайн встречей президентов России и США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что разговор, скорее всего, будет достаточно продолжительным. Также Песков сообщил, что в ходе переговоров будет обсуждаться тема "красных линий", которые Москва четко очертила. "Россия не собирается ни на кого нападать, но у нас есть свои озабоченности и свои "красные линии". Об этом четко говорил президент (Путин)", - напомнил Песков. "Президент Байден уже ответил, что он не собирается признавать каких-то "красных линий", эта тема, в том числе, будет обсуждаться (в ходе предстоящих переговоров)", - отметил Песков.

Как передал Bloomberg со ссылкой на источники, США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства России атаковать Украину. Источники агентства утверждали, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены, в частности, на способность России конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. Кроме того, как сообщал Bloomberg, США могут также ограничить возможность инвесторов покупать российский долг на вторичном рынке.

Накануне CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что администрация Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от системы SWIFT. По информации CNN, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ, энергетических компаний, банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. "Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их проездок за границу, а возможно - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - отмечала телекомпания.

3 декабря Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Между тем, глобальные инвесторы во вторник демонстрируют позитив и улучшение отношения к рисковым активам на фоне снижения опасений степени негативного влияния штамма "омикрон" на мировую экономику. Данные из ЮАР, где был выявлен этот штамм, не показывают роста числа госпитализаций. Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств о том, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы. Ученые и разработчики вакцин по-прежнему изучают характеристики нового штамма и эффективность существующих вакцин против него.

Производительность труда в США в третьем квартале упала на 5,2%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны, опубликованные во вторник. Это максимальное сокращение показателя со второго квартала 1960 года. Между тем стоимость рабочей силы в США в июле-сентябре увеличилась на 9,6%. Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 4,9% и повышения второго на 8,3%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные указывали на сокращение на 5% и рост на 8,3% соответственно.

Цены на нефть продолжают уверенно расти вечером 7 декабря на сигналах о том, что новый штамм COVID-19 "омикрон" является не столь опасным, как ожидали многие. Тем не менее, многие страны уже ввели ограничения, в частности на полеты по ряду направлений, что, вероятно, все же ограничит спрос на авиационное топливо, хотя последствия могут быть менее серьезными, чем ожидалось ранее.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,83% - до $75,88 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже почти на 4,4% - до $72,54 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ поднял официальный курс доллара на 7 декабря на 47,5 копейки, до 74,1399 рубля, и увеличил курс евро на 59,76 копейки, до 84,7114 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 58,86 копейки по отношению к понедельнику и составил 74,3048 рубля за $1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 51,14 копейки и составил 74,3357 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 949,512 млн, из которых $896,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 052,721 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 58,75 копейки, до 83,7847 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 37,47 копейки и составил 83,77 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 588,578 млн евро, из которых 170,801 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 417,777 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 7,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 820 млрд рублей и спросе 1 трлн 7,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 ноября, банки разместили 1 трлн 860 млрд рублей (при лимите 1 трлн 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 881,5 млрд рублей) также в среднем по ставке 7,46% годовых.

Банк России 7 декабря также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 996,1 млрд рублей (при лимите 1,1 трлн рублей и спросе 996,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, понизилась на 1 б.п. - до 8,52% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 4 б.п., поднявшись до 9,14% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 9,24% годовых.