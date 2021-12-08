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Песков заявил, что Путин не посылал сигнал ЦБ резко повысить ключевую ставку

Песков заявил, что Путин не посылал сигнал ЦБ резко повысить ключевую ставку
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости вернуть инфляцию в 2022 году к целевому уровню в 4% не является сигналом Центробанку резко повысить ключевую ставку, эта цель может быть достигнута и другими способами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами ему процитировали соответствующее заявление президента на совещании по экономическим вопросам 7 декабря и спросили, значит ли это, что Путин дал сигнал ЦБ на жесткое повышение ставки на следующем заседании 17 декабря.

"Владимир Путин не может дать указание повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Это решение принимает Центробанк, и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора", - ответил Песков.

Комментируя уточнение журналиста о том, что речь не об указании, а о сигнале президента Центробанку, представитель Кремля сказал: "Президент не может посылать сигналы мегарегулятору. Мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, "приведение инфляции к целевым порогам может быть достигнуто разными методами".

"В том числе эти методы и методики будут прорабатываться в правительстве", - добавил он.

Владимир Путин ЦБ РФ Дмитрий Песков

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