Фонд Цукерберга и его жены направит $3,4 млрд на медицину и исследование ИИ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI), основанный главой Meta Platforms (ранее Facebook) Марком Цукербергом и его женой Присциллой Чан, в ближайшие 10-15 лет вложит до $3,4 млрд в программы в сфере здравоохранения, сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя фонда Джеффа МакГрегора.

Из этой суммы $500 млн за 15 лет получит новый институт при Гарвардском университете, занимающийся искусственным интеллектом. Институт назовут в честь матери бизнесмена Карен Кемпнер Цукерберг.

Еще $600-900 млн будет предоставлено создаваемому при CZI институту биомедицинских визуализаций.

Кроме того, $1 млрд получит программа Chan Zuckerberg Biohub Network, нацеленная на объединение усилий научно-исследовательских учреждений для решения важнейших научных проблем.

Некоммерческий исследовательский центр Chan Zuckerberg Biohub получит от $800 млн до $1 млрд на разработку новых методов лечения различных заболеваний.

CZI была основана в 2015 году. Цукерберг и его супруга обещали со временем передать организации 99% своих акций Meta.