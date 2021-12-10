Привилегированные акции "Транснефти" выросли на 2,6% на решениях СД компании

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Транснефти" выросли в ходе торгов на Московской бирже в пятницу на 2,6% (до 148,5 тысячи рублей за штуку) на решениях совета директоров компании.

Там подтвердили планы проведения дробления акций в 2022 году, сообщает эмитент. Считается, что "данная мера повысит удобство проведения операций с обращающимися на Московской бирже привилегированными акциями компании для розничных инвесторов".

При подготовке к дроблению планируется провести консультации с международными институциональными инвесторами и проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления акций компании по законодательству ЕС.

Кроме того, совет директоров поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов два раза в год, что позволит обеспечить более равномерное получение доходов акционерами. "Перейти к выплате промежуточных дивидендов компания планирует, начиная с дивидендов за шесть месяцев 2022 года", - говорится в релизе ПАО.