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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Венгрия ограничила выдачу виз российским туристам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Консульство Венгрии с декабря ввело для некоторых туроператоров ограничения на количество оформляемых для россиян виз, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, некоторым компаниям разрешили оформлять только две-три визы в день.

По словам Тюриной, дипломаты в конце ноября предупредили турбизнес, что страна ужесточает проверку документов, которые подаются на визы, и вводит лимиты на число заявок в визовый центр VFS Global.

"В качестве причины консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима. Кроме того, консульство пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда туриста в гостиницу. В декабре ограничения заработали, для некоторых компаний это 2-3 паспорта в день", - уточнила представитель РСТ.

Она предполагает, что нарушением может считаться то, что туристы используют Венгрию как транзитный пункт для поездок в другие страны. "Но хотя формально ограничения введены из-за нарушений, это может быть связано и с тем, что консульство не справляется с возросшим объемом подаваемых перед новым годом документов. Такое уже было в августе - почти сразу после начала выдачи россиянам туристических виз свободные окна для записи на подачу документов закончились, и в визовом центре это объяснили большим числом обращений", - добавила Тюрина.

Ситуация осложняется тем, что последний день, когда можно сдать документы на визу, это 16 декабря, а получить - до 23 декабря, продолжила она. После этого консульский отдел посольства Венгрии уйдет до 9 января на каникулы.

"В визовом центре уже с конца ноября нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей, и те в надежде решить проблему обращаются в турфирмы. Новогодний спрос на направлении только набирает силу и получается, что консульские ограничения буквально обрубают российский поток в Венгрию", - сказала пресс-секретарь РСТ.

Венгрия РСТ МИД VFS Global

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