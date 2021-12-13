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"Газпром нефть" создала альянс с авиакомпаниями для разработки зеленого топлива

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" сообщила, что вместе с Airbus и "Аэрофлотом", а также авиакомпаниями S7 Group и "Волга-Днепр", национальным исследовательским центром "Институт имени Н. Е. Жуковского" и НИИ гражданской авиации создала ассоциацию разработчиков и производителей авиатоплива с минимальным углеродным следом (SAF).

"Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами", - рассчитывают в компании.

Участники альянса планируют, что первый полет на новом биотопливе будет совершен не позднее 2024 года.

Главной исследовательской площадкой альянса станет Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Петербурге, опытные партии будут выпускать московский и омский НПЗ компании.

Ранее "Аэрофлот" и "Газпром нефть" подписали меморандум о развитии производства и применения альтернативного авиационного топлива (sustainable aviation fuel, SAF). "Аэрофлот" планирует использовать SAF на внутренних и международных линиях.

SAF - это горючее для реактивных авиационных двигателей, сертифицированное как экологически безопасное. SAF получают из растений или биологических отходов, его применение позволяет снизить выбросы CO2 до 80% по сравнению с обычным авиатопливом. Как правило, в коммерческой авиации альтернативное топливо применяется в составе бленда, то есть смеси с традиционным авиационным керосином.

Газпром нефть Airbus Аэрофлот S7 Group Волга-Днепр

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