В США производитель авиатоплива из отходов подал заявление о банкротстве

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель чистого авиатоплива (SAF, sustainable aviation fuel) Fulcrum BioEnergy подал заявление о банкротстве по схеме, позволяющей одновременно работать и заниматься реорганизацией компании, пишет ежемесячный энергетический журнал Biomass Magazine.

Fulcrum BioEnergy остановила работу своего завода в начале года и уволила 100 сотрудников в мае, сообщал Bloomberg.

Завод Sierra стоимостью $200 млн был запущен после многолетних задержек в 2022 году, но сразу столкнулся с проблемами: накопление азотной кислоты разрушило оборудование, вызвав миллионы долларов ущерба и месяцы задержки. В мае 2022 года компании пришлось сообщить о выбросах оксида азота на производстве, что также было вызвано накоплением азотной кислоты.

В феврале 2023 года компания объявила о первой поставке топлива, однако объем был очень мал (350 галлонов). В конце 2023 года на заводе произошло скопление цементообразного материала в системе газификации, толщина которого достигала 10 футов, что привело к повторной остановке завода.

Проблемы на заводе стали поводом для финансового кризиса. В октябре 2023 года Fulcrum допустила дефолт по облигациям для финансирования производства на сумму $289 млн. Компания также приостановила планы строительства заводов по переработке отходов в топливо в Гэри (штат Индиана) и производства NorthPoint в Великобритании, на который Fulcrum в 2023 году получила грант в размере $20 млн от министерства транспорта страны.

Fulcrum BioEnergy основана в 2007 году в Калифорнии. Компания стремилась стать лидером в производстве SAF из отходов, разработав технологию, которая позволяет газифицировать отходы и превращать его в топливо, минимизируя выбросы углекислого газа.