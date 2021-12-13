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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Pfizer купит фармкомпанию Arena Pharmaceuticals за $6,7 млрд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Pfizer Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе двух компаний, Pfizer заплатит $100 за акцию Arena. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, причем Pfizer профинансирует ее за счет имеющихся ресурсов.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку.

В портфеле Arena широкий круг многообещающих препаратов для лечения гастроэнтерологических, дерматологических, кардиологических и других заболеваний, однако все они находятся на стадии разработки.

В Pfizer рассчитывают, что приобретение Arena дополнит круг возможностей компании в разработке препаратов для лечения воспалительных и иммунных заболеваний.

Акции Prizer прибавляют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. Стоимость бумаг Arena взлетала в цене на 92%, до $95,93.

Arena Pharmaceuticals Pfizer

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