Американские индексы Dow Jones и S&P максимально снизились с начала декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок закрыл первые торги этой недели снижением. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 максимально упали с 1 декабря, показали данные FactSet.

На инвесторов продолжает оказывать давление ситуация с распространением нового штамма CОVID-19 "омикрон" в мире и потенциальное снижение экономической активности из-за этого.

Кроме того, трейдеры также ждут двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Ожидается, что ФРС объявит об ускорении темпов сворачивания программы выкупа активов в ответ на продолжающееся инфляционное давление, пишет MarketWatch.

Рынок также будет отслеживать потенциальные подсказки того, намерен ли ФРС повысить процентную ставку в ближайшем будущем.

"На заседании ФРС на этой неделе ожидается объявление о более быстром сокращении количественного смягчения и, возможно, намек на то, что первое повышение ставки в США может произойти раньше, чем предполагалось до этого", - отметила ведущий аналитик Swissquote Айпек Озкардесская.

Бумаги Union Pacific Corp. подешевели на 1,1%. Железнодорожная компания увеличила размер квартальных дивидендов на 10% - до $1,18 на акцию. Выплаты будут произведены 30 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 20 декабря, сообщается в пресс-релизе компании.

Капитализация фармацевтической Abbott Laboratories увеличилась на 1,2%. Компания повысила квартальные дивиденды на 4,4% и объявила о запуске программы выкупа акций объемом $5 млрд. Таким образом, в 2022 году Abbott выплатит акционерам 47 центов на акцию по сравнению с 45 центами в этом году. Abbott повышает дивиденды 50-й год подряд.

Цена акций Microsoft Corp. упала на 0,9%. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало расследование в отношении сделки по приобретению Nuance Communications Inc., специализирующейся на распознавании голоса. CMA проверяет, может ли соглашение привести к потенциальному ослаблению конкуренции на британских рынках.

Pfizer Inc. покупает американскую фармкомпанию Arena Pharmaceuticals Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения иммунных заболеваний, за $6,7 млрд. Акции Prizer прибавили в цене почти 4,6%. Стоимость бумаг Arena подскочила на 80,4%, до $90,08.

Капитализация производителя лекарств Bristol Myers Squibb увеличилась на 4,8%. Компания повысила квартальные дивиденды на 10,2%, до 54 центов на акцию, и расширила программу обратного выкупа акций до $15,2 млрд.

Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. подорожали на 4,7%. Его подразделение LiveWire, занимающееся выпуском электромотоциклов, выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC при оценке в $1,77 млрд.

Американский автопроизводитель General Motors Co. планирует инвестировать более $3 млрд в производство электромобилей в Мичигане, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Акции компании снизились на 6,5%.

Цена бумаг сталелитейной Nucor Corp. поднялась на 2,1%. Компания купит 50%-ную долю California Steel Industries Inc. у бразильской Vale S.A. за $400 млн.

Акции Coca-Cola Co. выросли в цене на 2,6% после того, как JPMorgan повысил рекомендацию для акций компании с "нейтрально" до "выше рынка".

Стоимость производителя электрокаров Rivian Automotive увеличилась на 3,7%. Модель R1T компании стала победителем в номинации "Пикап года" премии MotorTrend.

Американский производитель ветеринарных препаратов Zoetis Inc. повысил размер квартальных дивидендов на 30% - до 32,5 цента на акцию с 25 центов. Кроме того, компания объявила о запуске новой программы выкупа собственных акций объемом $3,5 млрд. Цена акции Zoetis поднялась 0,4%.

Энергетическая EQT Corp. объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом до $1 млрд, которая продлится до конца 2023 года. Кроме того, компания в первом квартале следующего года выплатит акционерам дивиденды в размере 50 центов на акцию по итогам 2021 года. Капитализация EQT уменьшилась на 3,6%.

Значение Dow Jones Industrial Average уменьшилось на 0,89%, до 35650,95 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,9% - до 4668,97 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 1,4% - до 15413,28 пункта.