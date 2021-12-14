Минфин предложил упростить уведомление ЦБ о покупке более 1% акций банков

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минфин предложил упростить процедуру уведомления Банка России о приобретении более 1% акций или долей банка, рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, речь идет о подготовленных поправках к закону о банках и банковской деятельности по предложению участников рынка, высказанному в рамках "регуляторной гильотины".

Изменения статьи 11 закона упростят процедуру уведомления ЦБ о приобретении более 1% акций (долей) кредитной организации. Так, лицо сможет не направлять регулятору уведомление, если приобретение им в результате одной или нескольких сделок акций (долей) не приводит к приросту размера его участия в уставном капитале кредитной организации более чем на 1% по сравнению с ранее имевшимся, объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Например, если лицо владеет 4% акций кредитной организации, то уведомление следует направлять в случае, если в результате его последующих приобретений указанная величина превысит 5%. В настоящее время уведомление требуется при каждом приобретении акций (долей) кредитной организации. Так, в рассматриваемом примере уведомление потребуется направить даже после приобретения одной акции дополнительно к имевшимся 4%", - сказал представитель ЦБ.

Проект предусматривает также возможность не направлять уведомление о приобретении акций (долей), если владение ими длилось менее 30 дней (за исключением случаев, когда приобретение требовало получения согласия Банка России).

Еще одной новеллой является введение требования об уведомлении Банка России об установлении контроля в отношении владельца крупного пакета акций (долей) кредитной организации.