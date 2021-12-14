Совет директоров "Русала" не принял решения по дивидендам за 9 месяцев

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" не смог принять решение по вопросу выплат дивидендов за 9 месяцев 2021 года в связи с отсутствием консолидированной финансовой отчетности за этот период, сообщила компания.

"Русал" с середины прошлого года отчитывается по МСФО за полугодие и год, до этого отчетность была поквартальной.

Вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании 10 января 2021 года. В нем смогут принять участие акционеры по данным на 17 декабря текущего года.

Обращение к совету с просьбой рассмотреть выплату дивидендов поступило в конце ноября от Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров.