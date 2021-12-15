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"Русал" запланировал 17 декабря запустить Тайшетский алюминиевый завод

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Русал" намерен 17 декабря запустить Тайшетский алюминиевый завод (ТаАЗ) в Иркутской области, сообщила пресс-служба ПАО "Русал Братск".

"Алюминиевый завод, построенный по самым современным экологичным технологиям, открывается 17 декабря в Тайшете. Продукция завода будет идти как российским потребителям, так и на экспорт. Открытие ТаАЗа – без преувеличения событие не только для компании "Русал", но и для города и региона в целом", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ТаАЗ – третий крупный проект компании в Сибири после Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае и Хакасского алюминиевого завода.

Как сообщалось ранее, проектная мощность Тайшетского завода оценивается в 430 тыс. тонн алюминия в год (первая очередь - 215 тыс. тонн). "Русал" начал реализацию проекта в 2005 году.

Русал Иркутская область

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