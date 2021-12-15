Сбербанк готовит к продаже часть бизнесов

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в ближайшие два года сосредоточится на формировании экосистемы внутри России: часть бизнесов готовит к продаже, часть бизнесов будет выводить на биржу, заявил глава банка Герман Греф в ходе "Дня инвестора".

"Мы сосредоточены на том, чтобы закончить формирование экосистемы здесь (в России - ИФ). У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом. Мы ограничиваем круг того, чем занимаемся, наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали. Часть бизнесов мы будем выводить на биржу и тоже сейчас работаем над сроками, над понятным планом и так далее. И, конечно, наш фокус сейчас на те бизнесы, которые составят основу этой системы", - сказал Греф.

Рассуждая о возможной международной экспансии экосистемы Сбера, Греф указал, что в первую очередь это могут быть рынки присутствия группы в странах СНГ. "Где мы можем достаточно легко без больших затрат повторить те сервисы, которые имеем сегодня здесь", - сказал он.