Сбербанк и НМГ создали СП по управлению правами на спортивные события

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк и Национальная медиа группа (НМГ) создали совместное предприятие (СП) "Телеспорт груп" по управлению правами на крупнейшие спортивные события.

Как следует из информационной системы "СПАРК-Интерфакс", "СберИнтертеймент" (структура Сбербанка) принадлежит 80% ООО "Телеспорт Груп", НМГ - 20%.

СП будет заниматься монетизацией прав на спортивные события во всех медиасредах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Сберинтертеймент". "Планируется, что компания будет напрямую приобретать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции на территории России", - отметил представитель структуры Сбербанка.

Новую компанию возглавит Петр Макаренко, основатель и совладелец "Телеспорта", одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Также в компанию перейдет его команда.

"Целью создания новой компании является усиление позиций игроков российского медиарынка при приобретении прав на трансляции крупнейших мировых спортивных событий на территории России", - отметил представитель "Сберинтертеймента".

Сбербанк в июне 2021 года сообщал о планах приобрести компанию "Телеспорт".

"Первоначальные договоренности решили реализовать в другом формате: переход команды "Телеспорта" в созданное "Сберинтертеймент" и НМГ СП поможет получить максимальный эффект от возможностей и опыта всех сторон", - отметил представитель "Сберинтертеймента".

По условиям соглашения, "Телеспорт Групп" больше не будет принимать участия в новых тендерах.

АО "Телеспорт" обладает правами на трансляцию Олимпийских игр 2022 и 2024 года, Чемпионата мира по футболу 2026, Кубков УЕФА, Чемпионатов Испании по футболу, Чемпионатов мира по художественной гимнастике, турниров по смешанным единоборствам и других крупные спортивных событий.