Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на 4,3%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ в III квартале 2021 года на 4,3% в годовом выражении и за январь-сентябрь 2021 года - на 4,6%, говорится в публикации статслужбы.

"Объем ВВП России за III квартал 2021 г. составил в текущих ценах 33 трлн 911,2 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2020 г. составил 104,3%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2021 г. по отношению к III кварталу 2020 г. составил 117,9%. Объем ВВП за январь-сентябрь 2021 г. составил в текущих ценах 91 трлн 535,3 млрд рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2020 г. составил 104,6%", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, во II квартале 2021 года был отскок ВВП сразу на 10,5% в годовом выражении, в I квартале ВВП снизился на 0,7%.

"В III квартале 2021 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих сферах деятельности: гостиницы и рестораны - 16,7%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 14,0%; прочие услуги населению - 10,7%; информация и связь - 8,9%; добыча полезных ископаемых - 8,4%; обеспечение электрической энергией, газом и паром - 7,9%; транспортировка и хранение - 7,1%; оптовая и розничная торговля - 6,4%; культура и спорт - 5,6%; строительство - 4,5%; обрабатывающие производства - 3,3%. Рост производства и потребительских услуг увеличили спрос на банковские услуги, что привело к росту добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 9,1%", - говорится в сообщении Росстата.

Рост ВВП РФ по итогам 2021 года может превысить текущий официальный прогноз в 4,2%, заявил на этой неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, октябрьские макроданные были достаточно оптимистичными, в целом за январь-октябрь 2021 года рост российской экономики оценивается в 4,6%, что позволяет рассчитывать на рост по итогам всего года выше прогноза от сентября (4,2% - ИФ).

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - 2,4%.