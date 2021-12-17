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ЦБ подтвердил оценку роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 4,5%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2021 году на уровне около 4,5%. Об этом говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров.

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ЦБ при этом отмечает, что может увеличиться сдерживающее влияние на экономическую активность ограничений со стороны предложения в ряде секторов на фоне нового штамма коронавируса.

"Экономическая активность растет по широкому кругу отраслей. Однако в ряде секторов сохраняются устойчивые ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях распространения новых штаммов коронавируса и сопутствующего ужесточения противоэпидемических мер", - говорится в релизе.

Действующий официальный прогноз ЦБ по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 4,0-4,5%, на 2022-2024 годы - 2,0-3,0% в год.

Банк России

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