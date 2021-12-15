Рубль вечером немного ускорил снижение к доллару и евро перед решением ФРС по ставке

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла по его завершении.

Курс доллара США составил 74,09 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 29,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,34 руб./EUR1, подорожав на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 28,7 копейки - до 78,25 рубля.

В ожидании итогов заседания Федрезерва

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании ключевых событий недели - заседаний ведущих мировых центробанков, в первую очередь, ФРС США.

Итоги заседания Федрезерва станут известны в 22:00 по Москве в среду. Как ожидается, центробанк помимо объявления об ускорении темпов сворачивания стимулов может также сигнализировать о более раннем начале повышения ставок на фоне активного восстановления экономики США.

Встреча руководителей ФРС на этой неделе проходит впервые после того, как ее глава Джером Пауэлл заявил, что центральному банку необходимо обратить внимание на инфляцию и предотвратить ее усиление.

Это изменение в риторике повышает вероятность того, что заявление Федрезерва по итогам встречи - документ, который рынки анализируют в поисках сигналов относительно будущего денежно-кредитной политики, - может быть пересмотрено, отмечает The Wall Street Journal.

В заявлении ФРС также может измениться часть, в которой говорится, что с сентября 2020 года инфляция опустилась ниже 2%. "Это не соответствует тому, что происходит", - сказал Пауэлл в прошлом месяце.

Руководители Федрезерва также, вероятно, ускорят сворачивание программы покупки облигаций для того, чтобы полностью завершить ее до начала повышения процентных ставок. Они дали понять, что, скорее всего, свернут программу к марту, а не к июню, что позволит им начать подъем ставок раньше.

Палата представителей и Сенат Конгресса США накануне поздно вечером проголосовали за законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает Dow Jones. Следом законопроект был направлен на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны в среду. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,8%.

Согласно пересмотренным данным, в октябре продажи выросли на 1,8%, а не на 1,7%, как было объявлено ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре поднялся до 31,9 пункта по сравнению с 30,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение индикатора до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода, остался на отметке 34,6 пункта.

Кроме того, на неделе заседания проведут и другие мировые центробанки. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии обнародуют свои решения 16 декабря, Банк Японии и Банк России - 17 декабря.

Итоги заседания ЕЦБ будут подведены в четверг в 15:45 по московскому времени. Ожидается, что ЕЦБ сохранит мягкий подход к кредитно-денежной политике. После заседания состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 17 декабря. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Тем временем, Банк России, ранее обещавший уделить особое внимание анализу данных по инфляции за ноябрь, после их публикации не стал корректировать сигнал по ключевой ставке перед началом "недели тишины". Отсчет "недели тишины" начался в прошлую пятницу, 10 декабря.

Росстат в прошлую среду сообщил, что инфляция в РФ в ноябре 2021 года составила 0,96% после 1,11% в октябре (совпав с ожиданиями аналитиков). За январь-ноябрь 2021 года цены выросли на 7,51%. В годовом выражении инфляция в ноябре 2021 года ускорилась до 8,40% (максимума с января 2016 года) с 8,13% на конец октября.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль в среду умеренно снижается как к доллару, так и к евро в преддверии публикации итогов декабрьского заседания ФРС и пресс-конференции Джерома Пауэлла. "Ускорение темпов сворачивания выкупа активов регулятором могло быть уже заложено в цены участниками рынка после недавних заявлений главы ФРС о рассмотрении этого вопроса и роста инфляции в США по итогам ноября до 6,8% г/г. Тем не менее, если сигнал регулятора окажется слишком жестким и будет подразумевать более ранее повышение ставки, на рынках не исключена волатильность. Штамм "омикрон" продолжает оставаться источником неопределенности, поэтому интерес представляет то, как ФРС охарактеризует связанные с ним риски", - отмечает Беспалов.

Что касается заседания российского ЦБ в пятницу, то, по словам аналитика, высокая инфляция по итогам ноября и данные ранее сигналы представителей регулятора позволяют предположить, что ставка будет повышена на 100 б.п., до 8,5%. "Данные об инфляции за неделю, которые Росстат должен опубликовать сегодня вечером, могут прояснить картину относительно уровня повышения ставки и сигнала о будущих действиях регулятора по итогам заседания в пятницу. Пока ожидания повышения ставки способствуют поддержке рубля, несмотря на новостной фон, значительную долю в котором вновь стала занимать геополитика", - говорит Беспалов.

"Развивающиеся валюты в начале дня пытались укрепляться на фоне умеренного ослабления доллара. Хотя оно некоторое время продолжалось, на старте основной российской сессии ситуация в секторе резко ухудшилась, большинство представителей вышло в минус. Турецкая лира в очередной раз обновила исторический минимум к доллару США из-за непростой финансово-экономической ситуации в Турции, усугубляемой не подходящим в текущих условиях смягчением монетарной политики Центробанка страны. (. . .) После восходящего импульса рубль сдал позиции из-за просадки нефти. Не способствует росту рубля и слабость развивающихся валют, которые находятся под давлением неминуемого ужесточения монетарной политики ключевых центробанков, тем более что этот процесс может ускориться", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Напряженность в отношениях РФ и Украины

Трейдеры продолжают анализировать новости относительно геополитической обстановки вокруг РФ и напряженности вокруг российско-украинских взаимоотношений. Западные страны обеспокоены присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого. Они неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

ЕС хочет хороших отношений с Москвой, но готов в случае новых агрессивных действий РФ в отношении Украины принять "беспрецедентные меры", заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией, но будет ли это так, зависит от поведения России", - сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. По ее словам, Россия в настоящее время выбирает "агрессивный подход в отношении своих соседей".

Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России". Глава Еврокомиссии указала, что ЕС готов в случае новой агрессии расширять санкции и принять "дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".

Россия заплатит "высокую цену", если нападет на Украину, кроме того, в среду заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Цена за нарушение границ (Украины - ИФ) будет высока", - приводит агентство Bloomberg слова Шольца. Канцлер указал, что "нужно искать выход из витка напряженности". Вместе с тем Шольц призвал к "новой восточной политике в отношении РФ".

Вместе с тем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные официальные лица в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности, несколько крупных стран ЕС предпочитают сфокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России на Украину.

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания каких-либо действий России.

Цены на нефть падают на 1% после выхода официальных данных министерства энергетики США о недельной динамике запасов сырья в стране.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 428,29 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада Минэнерго.

Товарные резервы бензина снизились на 719 тыс. баррелей и составили 218,58 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 2,85 млн баррелей, до 123,76 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,7 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Цены на нефть

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве уменьшилась на 0,77% - до $73,13 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,02% - до $69,8 за баррель.

Опубликованные днем ранее данные Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) показали, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократились на 815 тыс. баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились почти на 2,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Дополнительным негативным фактором для рынка остается высокая стоимость доллара, который находится вблизи недельного максимума. Сильный доллар снижает привлекательность нефти в качестве инвестиционного инструмента для держателей других валют.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 декабря на 38,12 копейки, до 73,851 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,76 копейки, до 83,2375 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в среду на 29,37 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,7992 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 26,44 копейки и составил 73,8287 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 339,619 млн, из которых $585,308 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 754,311 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 24,68 копейки, до 83,1928 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 11,7 копейки и составил 83,1791 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR496,4 млн, из которых EUR162,041 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR334,359 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились в среду относительно предыдущего торгового дня в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 6 б.п. - до 7,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 8,78% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п., увеличившись до 9,15% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 2 б.п. - до 9,27% годовых.