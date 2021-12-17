Курс рубля к доллару не изменился на решении ЦБ повысить ставку

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Курс рубля не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" после ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%, так как оно уже было учтено в котировках.

Большинство аналитиков изначально ждали повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%. Некоторые экономисты в качестве базового варианта прогнозировали повышение ставки на 75 б.п. - до 8,25%, лишь допуская при этом шаг в 100 б.п.

Чашу весов в пользу большего шага склонила публикация в четверг оперативных данных по инфляционным ожиданиям за декабрь. Обнародование этой информации призвано переместить фокус с низких показателей недельной инфляции, а также просигнализировать о более жестком настрое Банка России, считают аналитики.

Инфляционные ожидания в декабре, согласно опросу "инФОМ", увеличились на 1,3 процентного пункта (п.п.) - с 13,5% до 14,8%, превысив локальные максимумы и вернувшись к значениям марта 2016 года (14,7%).

Инфляция в России с 7 по 13 декабря, по данным Росстата, осталась на невысоком для этого времени года уровне в 0,06% после 0,07% с 30 ноября по 6 декабря, 0,46% с 23 ноября по 29 ноября, 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября. Годовая инфляция в РФ на 13 декабря резко замедлилась до 8,11% с 8,28% на 6 декабря и 8,40% на конец ноября.

К 13:31 курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 73,5825 рубля, что на 1 копейку ниже уровня на 13:29. Евро подешевел на 0,75 копейки до 83,3575 рубля.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - говорится в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, отмечает ЦБ.