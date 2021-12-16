Ильнар Мирсияпов назначен замглавы секретариата Андрея Белоусова

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ильнар Мирсияпов назначен заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате правительства.

Мирсияпов родился в 1982 году, работал в "Транснефти" и "Росатоме", с 2010 года возглавил блок стратегии и инвестиций ПАО "Интер РАО". Отвечал в госкомпании за сделки по консолидации активов, входил в состав правления. Покинул "Интер РАО" в 2018 году, затем работал в Промсвязьбанке.

В 2020 году Мирсияпов стал помощником Белоусова, курировал, в частности, инфраструктурные отрасли, инвестиции, тарифное регулирование.