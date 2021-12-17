Эксперт заявил о рекордном с апреля 2020 г. оттоке капитала из фондов акций GEM

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в акции развивающихся рынков) за минувшую неделю стал рекордным с апреля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. При этом фонды облигаций продолжили терять деньги в более спокойном темпе.

"К концу этого года и в начале следующего эти оттоки должны сильно замедлиться, при этом на данный момент российский рынок акций выглядит очень привлекательно", - отмечает эксперт.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 9 по 15 декабря 2021 года составил $250 млн против $90 млн неделей ранее, согласно данным EPFR Global. Это пять последовательных недель оттоков.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $220 млн против $30 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $50 млн по сравнению с $15 млн притока на предыдущей неделе.

"Инвесторы продолжили выводить средства из фондов акций, ориентированных на Россию. Так, оттоки средств показали как традиционные фонды, так и ETF. Оттоки из фондов GEM на прошлой неделе оказались огромными, составив $2,6 млрд - худшая неделя с апреля 2020 года. Это стало главной причиной, по которой совокупные оттоки по России оказались такими большими, составив $220 млн. Мы ожидаем, что оттоки по большей части вскоре прекратятся, и считаем российский рынок акций привлекательным", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован отток капитала в размере $25 млн по сравнению с $55 млн ранее (тринадцать недель оттоков). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены оттоки на уровне $3 млн (семнадцать недель оттоков).

"Оттоки капитала из фондов облигаций GEM также продолжились, но, как обычно, были более организованными и за неделю составили $553 млн. Эта категория фондов определила результаты большинства долговых инструментов EM во втором полугодии 2021 года, в общей сложности потеряв в виде оттоков с июня более $12 млрд", - говорится в отчете.