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Фонды акций и облигаций РФ показали максимальный недельный отток средств с весны-2020

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские активы зафиксировали максимальные недельные оттоки средств через фонды с весны 2020 года, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

ЭкономикаЭксперт заявил о рекордном с апреля 2020 г. оттоке капитала из фондов акций GEMЧитать подробнее

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 16 по 22 декабря 2021 года составил $483 млн, согласно данным EPFR Global. Неделей ранее отток составлял порядка $250 млн.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $445 млн против $220 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $181 млн по сравнению с $50 млн на предыдущей неделе.

"Мы видим хороший потенциал отскока рынка после смягчения давления в ближайшие недели", - отмечает эксперт.

Россия BCS Global Markets

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