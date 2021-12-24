Фонды акций и облигаций РФ показали максимальный недельный отток средств с весны-2020

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские активы зафиксировали максимальные недельные оттоки средств через фонды с весны 2020 года, говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 16 по 22 декабря 2021 года составил $483 млн, согласно данным EPFR Global. Неделей ранее отток составлял порядка $250 млн.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $445 млн против $220 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $181 млн по сравнению с $50 млн на предыдущей неделе.

"Мы видим хороший потенциал отскока рынка после смягчения давления в ближайшие недели", - отмечает эксперт.