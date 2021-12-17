Минфин РФ не будет менять свою тактику размещения ОФЗ до конца года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ до конца года не планирует менять свою тактику размещения ОФЗ из-за невысокого уровня исполнения плана на квартал, будет учитывать анализ рынка, сообщил "Интерфаксу" министр финансов Антон Силуанов.

"С учетом анализа. Да, абсолютно", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Минфин придерживаться своей прежней тактики.

Минфин РФ по итогам размещения девяти состоявшихся аукционных дней в октябре-декабре разместил гособлигации на общую сумму порядка 206,7 млрд рублей, выполнив на 39,8% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 520 млрд рублей.

Таким образом, неразмещенный объем ОФЗ перед заключительным аукционным днем на следующей неделе составляет около 313,3 млрд рублей.