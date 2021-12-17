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Минфин РФ не будет менять свою тактику размещения ОФЗ до конца года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ до конца года не планирует менять свою тактику размещения ОФЗ из-за невысокого уровня исполнения плана на квартал, будет учитывать анализ рынка, сообщил "Интерфаксу" министр финансов Антон Силуанов.

"С учетом анализа. Да, абсолютно", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Минфин придерживаться своей прежней тактики.

Минфин РФ по итогам размещения девяти состоявшихся аукционных дней в октябре-декабре разместил гособлигации на общую сумму порядка 206,7 млрд рублей, выполнив на 39,8% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 520 млрд рублей.

Таким образом, неразмещенный объем ОФЗ перед заключительным аукционным днем на следующей неделе составляет около 313,3 млрд рублей.

Минфин РФ Антон Силуанов

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