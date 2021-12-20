Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник, приблизившись к минимальному уровню с начала декабря, поскольку распространение нового штамма "омикрон" и введение новых ограничений на передвижение в некоторых странах грозит ослабить спрос в ближайшей перспективе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $69,71 за баррель, что на $3,81 (5,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,44 за баррель, что на $4,42 (6,24%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Февральские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $66,51 за баррель - на $4,21 (5,95%) меньше стоимости по итогам сессии в пятницу.

"Цены на нефть снова обрушиваются, поскольку настрой на рынке ухудшается, а страны обдумывают ужесточение ограничительных мер", - написал старший аналитики Oanda Крэйг Эрлам.

Ряд стран ввели новые ограничения на поездки, чтобы ограничить распространение штамма "омикрон". В воскресенье в Нидерландах снова было принято решение ввести локдаун с закрытием всех непродуктовых магазинов, баров и ресторанов до середины января. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин также объявил о новых ограничениях.

"Ничего из этого не предвещает чего-либо хорошего для спроса на нефть в первом квартале 2022 года. Вопрос лишь в том, продержится ли ОПЕК + до январской встречи", - добавил Эрлам.

Как сообщалось, ОПЕК+ в начале декабря приняла решение продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон".

Brent

Новости

Переработчики подсолнечника в РФ резко снизили закупочные цены

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой 100 тыс. руб.

"Роснано" погасило купон по облигациям без госгарантии на 110,6 млн рублей

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

ОПЕК+ обсудит возможное изменение условий сделки по добыче 4 января

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Газпром" не стал бронировать допмощность для транзита через Украину на январь

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Минэкономразвития предложило три этапа расчета экспортной пошлины на зерно

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });