Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник, приблизившись к минимальному уровню с начала декабря, поскольку распространение нового штамма "омикрон" и введение новых ограничений на передвижение в некоторых странах грозит ослабить спрос в ближайшей перспективе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $69,71 за баррель, что на $3,81 (5,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,44 за баррель, что на $4,42 (6,24%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Срок действия январских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Февральские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $66,51 за баррель - на $4,21 (5,95%) меньше стоимости по итогам сессии в пятницу.

"Цены на нефть снова обрушиваются, поскольку настрой на рынке ухудшается, а страны обдумывают ужесточение ограничительных мер", - написал старший аналитики Oanda Крэйг Эрлам.

Ряд стран ввели новые ограничения на поездки, чтобы ограничить распространение штамма "омикрон". В воскресенье в Нидерландах снова было принято решение ввести локдаун с закрытием всех непродуктовых магазинов, баров и ресторанов до середины января. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин также объявил о новых ограничениях.

"Ничего из этого не предвещает чего-либо хорошего для спроса на нефть в первом квартале 2022 года. Вопрос лишь в том, продержится ли ОПЕК + до январской встречи", - добавил Эрлам.

Как сообщалось, ОПЕК+ в начале декабря приняла решение продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон".