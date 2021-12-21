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Квартальная прибыль и выручка Nike превзошли прогнозы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. отчитался о лучшей, чем ожидалось, прибыли и выручке по итогам второго квартала 2022 финансового года, несмотря на резкое снижение продаж в Китае.

Чистая прибыль Nike за квартал, завершившийся 30 ноября, выросла до $1,34 млрд, или $0,83 в расчете на акцию, по сравнению с $1,25 млрд, или $0,78 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка компании увеличилась на 1% и составила $11,36 млрд. Показатель без учета колебаний валютных курсов не изменился в годовом исчислении.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль во втором финансовом квартале на уровне $0,66 на акцию при выручке в $11,25 млрд.

Онлайн-продажи компании за отчетный период увеличились на 12%.

Выручка Nike в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) упала на 20% - до $1,84 млрд (минус 24% без учета изменений валютных курсов). Продажи в Северной Америке увеличились на 12%, составив $4,48 млрд. Выручка в регионе Европа, Ближний Восток и Африка выросла на 6%, до $3,14 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке понизилась на 8%, до $1,35 млрд.

Акции Nike в ходе электронных торгов во вторник дорожают на 3,8%. С начала года капитализация компании выросла на 10,9%, до $255,4 млрд, тогда как индекс S&P 500 подскочил на 23%, а Dow Jones - на 15,5%.

Nike Китай США

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