Цена Brent поднялась до $72,11 за баррель с декабрьских минимумов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут во вторник на азиатских торгах после резкого падения днем ранее на опасениях о спаде спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

К 8:13 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,59 (0,82%) к уровню закрытия понедельника, до $72,11 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $2 (2,7%), до $71,52 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,74 (1,08%) , до $69,35 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $2,11 (3%), до составила $68,61 за баррель.

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

Главным негативным фактором для рынка нефти стали новые коронавирусные ограничения в Европе. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию лица с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус. Британский премьер Борис Джонсон также заявил о готовности ужесточить ограничительные меры в случае необходимости.

"После пары сложных дней цены на нефть восстанавливаются, поскольку тревоги о COVID-19 уже в значительной степени заложены в котировки, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Краткосрочные потери экономики от закрытия границ все еще сложно оценить, и цены на нефть продолжат чутко реагировать на любые ужесточения ограничений".

Тем временем уровень соблюдения сделки о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в ноябре вырос до 117% с 116% в октябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Инвесторы также ждут данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет Министерства энергетики США будет опубликован в среду. Аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели, но прогнозируют увеличение резервов бензина и дистиллятов.