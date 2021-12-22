Brent подорожала до $74,3 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в среду на данных о запасах энергоносителей в США.

К 19:05 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,43%), до $74,3 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,47 (0,66%), до $71,59 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей - до 423,57 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей и составили 224,12 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 396 тысяч баррелей, до 124,15 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 650 тысячи баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тысяч баррелей.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) также показали снижение резервов сырья в США на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах, по информации API, сократились на 3,67 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывает динамика доллара и заявления из Китая о том, что правительство сможет обеспечить экономический рост в следующем году.

Нефтяные котировки зачастую меняются в зависимости от динамки американской валюты. Подешевевший доллар выгоден участникам нефтяного рынка, пользующимся другими валютами, поскольку повышается их покупательная способность.

Пекин намеревается поддерживать рост экономики в 2022 году, что включает увеличение государственных расходов, усиление помощи производителям и стабилизацию цепей поставок, заявил представитель государственного комитета КНР по развитию и реформе агентству "Синьхуа". Китай является одним из крупнейших импортеров нефти, и экономический спад в ней может значительно повлиять на уровень глобального спроса.

Оптимизм на рынке обеспечивается и тем, что правительства некоторых стран отказываются вводить новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон", что поддерживает спрос. Так, власти Великобритании приняли решение не ужесточать ограничения на время рождественских праздников, а в Австралии премьер-министр Скотт Моррисон исключил введение нового локдауна, но вместо этого призвал жителей делать бустерные дозы вакцины от COVID-19.