Рост производства в автопроме РФ в 2021 году ожидается на уровне около 7%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ прогнозирует рост обрабатывающей промышленности в стране в 2021 году на уровне 5%.

В автомобильной промышленности производство должно вырасти на примерно 7%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%", - сказал он.