Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рост производства в автопроме РФ в 2021 году ожидается на уровне около 7%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ прогнозирует рост обрабатывающей промышленности в стране в 2021 году на уровне 5%.

В автомобильной промышленности производство должно вырасти на примерно 7%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во вторник в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%", - сказал он.

Минпромторг РФ

Новости

Песков заявил, что остановка подачи газа через "Ямал-Европу" не связана с "СП 2"

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

В Сбербанке допустили рост ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году

Газ в Европе подорожал до $1800 за тыс. куб. м. на развороте "Ямала-Европы"

Железная дорога проехала на зеленый

Железная дорога проехала на зеленый

Переработчики подсолнечника в РФ резко снизили закупочные цены

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой 100 тыс. руб.

"Роснано" погасило купон по облигациям без госгарантии на 110,6 млн рублей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });