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Simple увеличила сеть винотек до 50 и готовится выйти в новые регионы РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний Simple увеличила сеть своих винотек SimpleWine до 50. Новая розничная точка открылась в Москве в фудмолле "Привоз".

Всего в этом году Simple откроет 14 винотек (две откроются до конца года).

"Сегодня более 10% продаж всей группы компаний Simple делает наша собственная розничная сеть, и это цифра будет только расти. SimpleWine уже представлена в трех городах; в ближайшие несколько лет ее география расширится за счет еще восьми регионов России", - отметил основатель и президент Simple Group Максим Каширин (его слова процитированы в сообщении компании).

В настоящее время сеть SimpleWine представлена в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

До конца I квартала 2022 года сеть планирует запустить еще девять винотек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Сочи станет новым (четвертым по счету) регионом присутствия SimpleWine.

Simple – один из крупнейших импортеров и дистрибьютеров вина в России с собственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 5 тыс. вин, а также бренды крепких спиртных напитков, минеральной воды и соков, профессионального стекла и аксессуаров.

Simple SimpleWine

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